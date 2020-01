Celta, la nueva aventura de Murillo

El defensor colombiano fue oficializado en el equipo español, tras un paso discreto en Sampdoria.

No se afirma, no logra asentarse, no se gana un lugar. Jeison Murillo, defensor colombiano que hace unos años se proyectaba como un posible referente en la Selección, empieza un nuevo desafío luego de no concretar un buen rendimiento en . , su nuevo destino.

No es el primer paso del colombiano en : ya vistió las camisetas de , , , y . A los 27 años, Murillo queda entre la espada y la pared en cuanto a la imposibilidad de ganar continuidad en un proyecto.

Murillo, al que algunos vinculaban con , estuvo seis meses en Sampdoria y llega al Celta como opción de compra.