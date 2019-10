Celso Ayala asumió como nuevo DT de Sportivo Luqueño

El ex-defensor de River tendrá la misión de salvar del descenso al popular equipo auriazul.

Celso Ayala se hizo cargo del plantel principal de Sportivo Luqueño este martes, en reemplazo del argentino Hugo Centurión.

El ‘Chicha’ dejó el cargo de DT tras la derrota contra Sportivo y su salida fue cubierta con rapidez por la directiva luqueña.

Ayala fue contactado y no dudó en aceptar la propuesta de los dirigentes del ‘Chanchón’: “En otra oportunidad conversamos con el presidente de Luqueño y no pudimos cerrar. Esta vez nuevamente conversamos y la verdad que pudimos llegar a un acuerdo", comentó Ayala a la AM780 de Asunción.

A pesar del duro momento que atraviesa Luqueño, el ‘Chito’ se muestra confiado en hacer un buen papel, pero reconoce que la tarea no será sencilla.

“Muy optimista y muchas ganas de hacer bien las cosas, mirando más adelante. Nuestro hoy es complicado y duro. Somos conscientes de la situación en la que se encuentra el club, queremos continuar trabajando y hacer las cosas bien. Estamos convencidos que podemos aportar nuestro granito de arena", expresó el DT.

Por su parte, Celso Cáceres, presidente de la institución auriazul, lamentó la salida de Centurión y el momento difícil por el que atraviesa el club.

“Tenemos que trabajar y, si alguien no responde, lo tenemos que cambiar. Estamos enfrentando muchas cosas, tratando de limpiar la institución. Anoche tuvimos reunión de comisión directiva, hasta altas horas y optamos por contratar a Celso Ayala. No estamos en un buen momento, no estamos como nos gustaría”, señaló el mandamás a la AM730.

Sportivo Luqueño se encuentra en una posición complicada en la tabla de promedios, aunque todavía se ubica fuera de la zona de descenso.