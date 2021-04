Ceferin se mofa de los clubes de la Superliga: "Son como el caballero negro de Monty Python"

En una entrevista en el 'Daily Mail', el presidente de la UEFA se mofa de la Superliga y la compara con una escena de una película de Monty Python

Alexander Ceferin se ha vuelto a posicionar contra de la Superliga. Aunque esta vez, más bien, se ha mofado de esa competición. Entrevistado por "Daily Mail" el presidente de UEFA insiste en que los 12 creadores del torneo deberán ser castigados. Durante la entrevista, Ceferin se mofa de los clubes que aún sostienen el torneo, alegando que "creen que la tierra es plana y que la Superliga aún existe". Es más, haciendo gala del sentido del humor más británico, Ceferin explica que la Superliga le recuerda a la escena de la película "Los Caballeros de la Mesa Cuadrada y sus locos seguidores", donde el caballero negro pierde todas sus extremidades y se empeña en seguir combatiendo sin brazos y sin piernas.

Respecto a las sanciones a los clubes de la Superliga, Ceferin apunta: "Todos tienen que asumir las consecuencias de lo que hicieron y no podemos fingir que no pasó nada. No puedes hacer algo así y simplemente decir: "Me han castigado porque todos me odian". No tienen problemas por nadie más que por ellos mismos. No está bien lo que hicieron y veremos en los próximos días lo que tenemos que hacer", explicó en el 'Daily Mail'.

Ceferin: "Creen que la tierra es plana y que la Superliga aún existe"

La comparación del presidente UEFA, 'Monty Python' y el caballero negro

Sobre si existen diferencias entre los clubes que promovieron la Superliga, Ceferin tiene claro que sí existen y matiza por qué no todos pueden ser iguales o tener la misma culpa: ", asegura

Que el presidente de la UEFA haya comparado la Superliga con el humor surrealista de los 'Monty Pithon' dará que hablar. Ceferin se refiere a la película "Los caballeros de la mesa cuadrada y sus locos seguidores", donde el divertido grupo de humor inglés escenifica un "sketch" donde uno de sus caballeros se enfrenta en un curioso duelo al "caballero negro", en un combate absurdo donde, poco a poco, va perdiendo sus extremidades y, a pesar de eso, sigue empeñado en combatir, sin brazos y sin piernas.

Para Ceferin, esto de la Superliga ha sido "como el caballero negro en Monty Python', cada salida de cada club era un rasguño nuevo, mientras el cuerpo del proyecto sangraba en el suelo". El diario alaba el sentido del humor del presidente de la UEFA, que evoca así una de las escenas más desternillantes de los maestros del humor.

Una comparación que dará mucho que hablar en los próximos días y que, a buen seguro, no hará gracia a los clubes que aún siguen en la Superliga.