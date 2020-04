Ceferin pone plazo a la finalización de la Champions

En una entrevista para ZDF, el presidente de la UEFA puso plazo para que la máxima competició continental acabe

El aumento de casos por coronavirus ha hecho que la enfermedad alcance el grado de pandemia, y, como consecuencia, todas las competiciones deportivas en Europa se hayan paralizado, sin tener fecha de vuelta.

Una de esas competiciones paradas es la UEFA . La UEFA, máximo organismo del fútbol a nivel europeo, la suspendió 'sinedie' hasta nuevo aviso. Eso sí, tiene un límite: el 3 de agosto. Antes de esa fecha, tiene que acabar, según su presidente, Aleksander Ceferin-

El máximo dirigente del fútbol europeo concedió una entrevista a la televisión alemana ZDF y dejó claro que después del 3 del octavo mes del año no puede terminar la máxima competición continental, con todo en el aire.

"Se puede jugar con el sistema actual o hacerlo a un solo partido con sorteo entre jugar en casa o fuera o en campo neutral. Por ahora es sólo teórico que se pueda jugar una ‘final a ocho’ o una ‘final a cuatro’. El 3 de agosto debe estar todo acabado, tanto Champions como . La situación es extraordinaria. Podremos jugar en las mismas fechas que los campeonatos locales, a la misma hora, debemos ser flexibles. Si la crisis se detiene, empezaremos antes", expresó.

Esto es, que las máximas competiciones, tanto la Champions como la Europa League deben acabar, como máximo, en el próximo mes de julio. Además, dio prioridad a la salud por encima todo, como no puede ser de otra manera en este tipo de situaciones.

"La única decisión equivocada sería jugar de forma que se pusiera en riesgo la salud de jugadores, aficionados, árbitros...Pero si es seguro y la salud no está en peligro no veo problema. El deporte trae energía, necesitamos el deporte. La gente está nerviosa y ansiosa. El fútbol es una industria seria, importa a las personas, aunque los superstars en estos momentos son los médicos y las enfermeras", analizó.

"Tenemos diferentes planes para reiniciar la Champions y la Europa League en mayo, junio, julio o si no volvemos a jugar. Existe un grupo de trabajo entre UEFA, ligas y clubes. Si las autoridades no nos permiten jugar, no podremos hacerlo. Dependemos de los Gobiernos nacionales. De todas formas es mejor a puerta cerrada y con televisión, el fútbol es lo que la gente quiere", comentaba Ceferin.

Por otro lado, también fue cuestionado por la parcela económica. Con el fútbol paralizado, los clubes e instituciones pueden perder mucho dinero asignado a varios conceptos, como es el caso de los derechos de televisión.

"La UEFA tiene un fondo de 600 millones de euros en caja; si no lo tuviéramos estaríamos mal. Hemos demostrado solidaridad y lo seguiremos haciendo. Tenemos también grandes gastos por el cambio de la al año próximo", garantizó.

Sobre la decisión de de suspender su liga, Ceferin afirmó que "el Comité Ejecutivo de la UEFA podría decidir que, habiendo terminado la temporada prematuramente, no hay campeón ni equipos clasificados. No veo por qué han tenido tanta prisa en decidir algo así, podrían haber esperado a finales de abril y después decidir. Debemos decidir juntos, unidos y mostrar solidaridad. Las decisiones parciales o egoístas no van bien”.