Ceferin amenaza a los clubes belgas con expulsarles de Europa

El presidente de la UEFA se mostró muy crítico con los clubes belgas en ZDF y realizó una amenaza a los que den por acabada la temporada

La liga en no se va a reanudar. A falta de confirmación oficial, la Jupiter Pro League ya ha terminado, y a falta de la disputa de un partido, el Brujas es el campeón del torneo de la regularidad en el país de la Flecha Valona.

Esta medida no ha gustado nada a las principales instituciones del fútbol europeo, entre las que se encuentra la UEFA. El máximo organismo del fútbol en el Viejo Continente ya se ha pronunciado al respecto, a través de su presidente, Aleksander Ceferin.

Debido al coronavirus, Bélgica da por finalizada su liga y el Brujas se consagra campeón

Más equipos

El dirigente, en una entrevista en la televisión alemana ZDF, ha amenazado a todo aquel que quiera dar la campaña por finalizada con partidos pendientes por disputarse con dejarles fuera de las competiciones europeos, al menos la próxima temporada.

"No creo que sea el movimiento adecuado. La solidaridad no es un camino de un único sentido. No puedes pedir ayuda y luego decidir por tí mismo que es lo que más te conviene. Y debo decir; los belgas y aquellos que estén considerando hacer lo mismo ahora se arriesgan a no participar en las competiciones europeas el próximo año", expresó el presidente de la UEFA.

UEFA pide que no se den por acabadas las ligas y habla de "adulterar competiciones"

El artículo sigue a continuación

La medida del fútbol belga de finalizar la temporada sin disputar el último encuentro no ha gustado nada ni a la UEFA ni a la ECA, y es por eso que la institución mandó una misiva a las Federaciones y clubes europeos para que no tomen una medida que les podría acarrear una dura sanción.

Sobre la Champions y la , suspendidas por el momento 'sinedie', Ceferin fue sincero. Habló de que se pueden jugar a puerta cerrada las rondas que quedan de ambas competiciones, cuando finalicen todos los torneos nacionales pasado el 30 de junio, pero negó que ambas competiciones se puedan jugar en otoño.

"El fútbol no es para nada lo mismo sin aficionados. Pero es definitivamente mejor jugar a fútbol sin seguidores en la grada y tenerlo de nuevo en la televisión, que no tener nada en absoluto. Eso es lo que la gente quiere, eso les devuelve energía positiva a sus hogares. Probablemente sea julio o agosto. No podemos desarrollarlo en septiembre u octubre", resumió.