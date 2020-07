Cecilio Domínguez se declara jugador libre por falta de pago por parte de Independiente

El delantero paraguayo intimó al club por un atraso en los compromisos económicos y la deuda continúa.

Cecilio Domínguez se declara jugador libre al no recibir respuestas a una intimación que su representante legal hizo llegar a , semanas atrás

El ex - jugador de Sol de América y Cerro Porteño envió una carta documento a las autoridades del ‘Rojo’, pero no se alcanzó ningún acuerdo y ahora comunicó que no va a continuar en la institución.

La situación económica y la inestabilidad del dólar serían las causas por las que Independiente no cumplió con el pago al jugador y tampoco lo hizo con su par mexicano del América.

La llegada de Domínguez a los ‘Diablos Rojos’ se había hecho por un acuerdo de 6 millones de dólares entre ambos clubes.