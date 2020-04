Ceballos y su futuro en el Real Madrid: "Quiero ser importante en mi nuevo equipo"

El centrocampista repasa su paso por el Real Madrid, su cesión en el Arsenal y las posibilidades que se le abren en el futuro.

Dani Ceballos tendrá que volver al la próxima temporada tras su cesión en el , aunque el mismo reconoce que podría extenderse más allá del 30 de junio para poder acabar la temporada con los Gunners tras el parón en la Premier League y la UEFA por el coronavirus.

Todas las noticias del mercado de fichajes en Goal

"Tuve la suerte de jugar con Lopetegui y no salieron los objetivos. La relación del futuro sería irresponsable hablar por mi parte. Lo más importante es que al equipo al que vaya sea importante. Vine al Arsenal para ser importante y en menos de un mes se ha desvanecido", explicó en El Chiringuito antes de añadir que "tengo contrato con el Madrid. Echo de menos estar cerca de la familia".

Más equipos

No obstante, el utrerano sí ha explicado que ha hablado con Zidane durante su lesión: "Cuando empecé iba bien, pero tras la lesión me recuperé en Madrid y sí tuve contacto al recuperarme en Valdebebas. Fueron muy amables. No he hablado con el míster. Me preguntó cuando me estaba recuperando. Yo le desee suerte para el final de ".

El centrocampista se deshace en elogios para el trato que le ha dado el presidente del Real Madrid, Florentino Pérez: "Desde el primer día que me puse la camiseta ha sido de 10. Cuando me lesioné me llamó. Mi madre tuvo un problema en la pierna y contactaron para operarla".

El artículo sigue a continuación

Haaland, Lukaku y los 10 mejores fichajes de la temporada 2019-20

Sobre su futuro, Ceballos admite que ha habido contactos con el en el mercado de invierno: "Mi agente me comentó el interés de equipos y yo no jugaba porque volvía de lesión. Empecé a entrenar y cambié mi situación. En este último mes y medio me sentía importante. Sabía del interés del Valencia".

Sí que ha desmentido el interés del en ficharle para volver a trabajar con Lopetegui y asegura que sólo volvería a su tierra para regresar al : "También se habla mucho del Betis. Cuando te relacionan con estos equipos es por algo, pero yo tengo un gran cariño al Betis, soy muy bético. En Sevilla hay mucha competencia, y en Sevilla sólo podría jugar en el Betis. No llegué a hablar con Lopetegui para ir al Sevilla. Si puedo jugar en Sevilla es sólo en un equipo, el que me ha dado la oportunidad de ser futbolista y es el Betis".