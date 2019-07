Ceballos y el Sevilla niegan mutuamente su fichaje

"Con Dani Ceballos, a día de hoy, no hemos hecho ninguna gestión. Nunca ha sido un objetivo del Sevilla", aseguró el director deportivo Monchi.

El culebrón del futuro de Dani Ceballos en el sigue su curso pero parece que el de Utrera contará con un pretendiente menos. El centrocampista ha vuelto a asegurar que quiere estar en un equipo donde juegue con regularidad sin desvincularse del club merengue pero deja claro que no tiene nada cerrado con el y sí admiración por su entrenador, Julen Lopetegui.

"No sé, yo no sé, no tengo nada que decir. No he hablado con él. He dicho que quiero jugar 40 partidos en cualquier equipo, porque es muy importante. Parece que he firmado por el Sevilla y no es así. No tengo nada que decir sobre eso. Mi equipo es el Real Madrid, tengo cuatro años de contrato y no tengo nada con el Sevilla. Lo más importante es que quiero un camino muy importante en el Real Madrid. Lopetegui me gusta, es un gran entrenador", aseguró a su llegada a Sevilla, donde ha desplazado para iniciar sus vacaciones tras el Europeo Sub-21.

Por su parte, el director deportivo del propio club de Nervión, Monchi, ha desmentido el interés en el futbolista durante la rueda de prensa de despedida de Pablo Sarabia: "Con Dani Ceballos, a día de hoy, no hemos hecho ninguna gestión a no ser que me desmienta el presidente, que son los dos de Utrera. Nunca ha sido un objetivo del Sevilla. Nunca es nunca".