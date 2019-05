Ceballos se pierde el último partido del Real Madrid por lesión

Podría haber sido su despedida del Santiago Bernabéu. En la rampa de salida del club blanco, está en la agenda de fichajes del Betis, su ex equipo

El recibe al en el Santiago Bernabéu este domingo, en el que será el último encuentro de la temporada para los blancos. Momento para las despedidas, por tanto. Y habrá un jugador que, estando en la rampa de salida del club blanco, no podrá despedirse de la afición merengue desde el campo. Se trata de Dani Ceballos, que ha sufrido una sobrecarga muscular en el cuádriceps derecho, según reza el parte médico publicado por el Real Madrid este sábado por la tarde.

El caso del mediocampista andaluz es noticioso, ya que se iba a enfrentar al que era su equipo: el Betis. Más allá de que el club verdiblanco tiene justamente a Ceballos en su agenda de fichajes para la próxima temporada. El reencuentro futuro todavía es factible, ya que Zidane no cuenta con él para el Real Madrid. Pero el reencuentro presente, el de este domingo, no será posible.

Así las cosas, Zidane se queda con los jugadores justos para completar la convocatoria de cara a esta última jornada. Y es que faltan seis jugadores de los 25 que hay en plantilla: por sanción Jesús Vallejo y Casemiro; además de los lesionados Sergio Ramos, Mariano Díaz, Álvaro Odriozola y, ahora también, Dani Ceballos. De esta manera, quedan disponibles el resto de los 19 jugadores en nómina, con tres porteros.

De esta manera, tal y como Goal ya publicó, Gareth Bale regresará a una convocatoria del Real Madrid, en lo que es lo más noticioso de la lista. Es por causas de fuerza mayor y no por elección de Zidane, pero teniendo en cuenta que Bale se había caído de las dos últimas convocatorias del equipo blanco, no deja de ser un paso adelante en la situación del 'expreso de Cardiff'. De esta manera, el galés podrá despedirse de su afición, en lo que se espera que pueda ser su último partido de blanco. La reacción del público del Santiago Bernabéu a la presencia de Gareth Bale será uno de los mayores focos de atención del partido entre el Real Madrid y el Betis este domingo. No obstante, el galés ha sido pitado en varias ocasiones por su público. No es el mismo caso de Ceballos, ni por los pitos de su afición, ni por su presencia este domingo ante el Betis.