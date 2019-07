Ceballos, harto del banquillo del Real Madrid: "Mi momento ha llegado"

El mediocampista blanco, que brilló en el europeo sub-21, atendió a la prensa en su regreso a España.

No quiere saber nada con el banquillo. Después de un gran Campeonato Europeo Sub-21, que incluyó la conquista del título venciendo a en la final y teniendo protagonismo en cada partido de , Dani Ceballos tiene claro que ya no está para ser suplente. Así lo hizo saber el propio jugador a los medios de comunicación en su llegada a la Ciudad del Fútbol de Las Rozas, donde la prensa esperaba la palabra del futbolista para conocer qué sensaciones le dejó el triunfo continental con La Rojita y, especialmente, para saber qué será de su futuro en el , donde tiene contrato por cuatro años más pese a no estar entre las prioridades del entrenador, Zinedine Zidane.

"Cuando tienes por delante a Kroos o Modric es muy difícil que con 23 años seas importante en el Real Madrid" , confesó el ex jugador del Real . Sin embargo, agregó: "No quiero estar más sentado en un banquillo, creo que mi momento ha llegado; el año que viene va a ser mi mejor temporada".

Ceballos, pretendido por el , señaló que su "intención es jugar 40 partidos" por temporada. "Quiero sentirme importante, porque creo que tengo fútbol dentro y creo que lo he demostrado. En el Madrid hay 23 jugadores y los mejores en tu posición. En dos años he jugado 55 o 56 partidos y mi intención es sentirme importante en un equipo" , comentó.

Preguntado por su futuro y acerca de los tantos clubes que le querrían, entre ellos el de Julen Lopetegui, afirmó que "no voy a entrar a valorar si cada uno es una opción. El fútbol es tan bonito que puede suceder cualquier cosa". "Tengo cuatro años de contrato, no contemplo una salida del Real Madrid, es donde quiero triunfar. No sé cuándo llegará mi momento, pero es mi objetivo a corto plazo, ilusionar al Bernabéu. Y tengo bastantes cualidades para hacerlo. Hay que sentarse para analizar mi futuro, pero lo mejor ahora es desconectar y disfrutar de lo conseguido hace pocas horas", aseveró.

Consultado sobre la posibilidad de que Fabián Ruiz, del , se marche al Real Madrid, confesó: "Es una pregunta jodida. Fabián está creciendo a pasos agigantados. Llegar al Madrid sería complicado porque hay jugadores de alto nivel, vamos a dejarlo en el Nápoles y que siga creciendo. No es que no se lo recomendaría, si no que siga creciendo en su club y que siga siendo importante tanto para su club como para la selección española".

El futuro de Ceballos es una incógnita. El jugador embelesó al Real Madrid hace dos años, precisamente en este mismo Europeo Sub-21 que ahora ganaron en y San Marino. El certamen de 2017 fue el lugar en el que se destapó, elegido mejor jugador del torneo a pesar de haber caído en la final precisamente ante Alemania. Tras dos años con más tiempo en el banquillo que en el campo, el torneo de 2019 ha recordado que Ceballos, por encima de otras consideraciones, sabe jugar muy bien al fútbol.

El problema es que en el Real Madrid ha jugado poco y no hay previsión de que juegue mucho más. Zidane no le ve como aprovechable y, desde que volvió al banquillo blanco, se supo que estaba en el escaparate. El tema está en el riesgo de un traspaso , de que un jugador que tenías controlado y cuya calidad es indudable pueda convertirse en una estrella cuando ya no esté bajo control del club.

Y, en esas, aparece el Milan. Es un club histórico, señero, también uno con importantes problemas institucionales que esta temporada estará lejos de Europa por una sanción administrativa. Un club que ofrece una serie de opciones que al Real Madrid pueden cuadrarle. Porque el , que es otra de las opciones que se han barajado en las últimas semanas, no deja de ser un equipo potente que no aceptaría acuerdos a medias.

El Milan, por su parte, podría ofrecer una cesión de dos años, entre tres y cinco millones, según informa Mediaset Sport . Además, al final de ese periodo el club lombardo podría hacerse con el jugador por unos 35 millones de euros. Eso sí, el Madrid intentará poner una cláusula de recompra posterior , por algo más de 40 millones. Un trato parecido al que Morata tuvo en su día con la , o el de James con el Bayern. Una manera de quitarse del equipo a Ceballos sin perder los derechos por un jugador que, como ha demostrado también en el europeo, puede ser un excelente jugador.