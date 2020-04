Ceballos en DAZN: "Arteta aprendió de Pep, el mejor entrenador de la historia"

Elogia a Arteta, su técnico en el Arsenal señalando que "ha aprendido del mejor técnico de la historia". Habla de Zidane y Setién y recuerda a Reyes.

Dani Ceballos, jugador del pasó por DAZN Diaries para hacer una entrevista junto a Lucía Villalón que se puede ver íntegramente en la plataforma.

Desde esta temporada puedes seguir toda la Premier League en exclusiva por DAZN. ¡Suscríbete ahora, tienes un mes de prueba gratis!

El jugador del Arsenal habló de lo que supuso el fallecimiento de José Antonio Reyes. Curiosamente se cumplen cuatro años desde que el utrerano jugara su último partido con el , precisamente en un derbi ante el de Ceballos.

El jugador explicó que “fue un palo muy duro, fue duro empezar el verano así pero acabó de la mejor manera posible ganando el Europeo y era buen momento para recordarle y dedicarle el título”. Y añade que "en Londres al salir del estadio justo enfrente, tenemos una pancarta de él y me motiva mucho cuando estamos en el campo y veo una foto de nuestro Antonio”.

El jugador del cedido en los gunners elogia a Arteta, su técnico. “Estoy muy contento de Mikel como técnico, aprendió posiblemente del mejor entrenador que hay en la historia del fútbol (Guardiola). Señala que el donostiarra “tiene unos conceptos tácticos y una mentalidad ganadora que será uno de los mejores a corto plazo”.

Su futuro en el Madrid y su relación con Zidane

Explicó que Zidane era su ídolo de pequeño y explica que “cuando estuve en Valdebebas, Zidane me dijo que seguía la Premier, que me había visto jugar y que estaba contento de que disputara los minutos que no había tenido en momentos anteriores”. Realza que “mi relación con él es sana, me decía que era como él, un jugador de gasoil que necesitaba jugar muchos partidos para tener un ritmo alto y siempre ha dicho que mi futuro está en el Real Madrid que tenga paciencia porque posiblemente tenga una oportunidad”.

Setién, filosofía espectacular

Ceballos explica que “la filosofía de Setién es espectacular, creo que está en un club donde puede triunfar por sus ideas. No he tenido la suerte de que me entrene, pero se ve un entrenador con ideas claras. Me quedan muchos años por delante y por qué no algún día podamos cruzar nuestros caminos”.

Jugar para poder ir a la y los JJ.OO.

Sobre su futuro explica que “lo que quiere es jugar y ser importante” porque su objetivo es jugar la Eurocopa y los JJ.OO”.