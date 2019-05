Cazorla regresa a la Selección Española

Luis Enrique no participó del vídeo de la convocatoria. Oyarzabal, Llorente y Fabián, entre las novedades destacadas de la lista

La Selección Española de fútbol vuelve a reunirse este mes de junio con dos partidos clasificatorios para la Eurocopa 2020 que servirán de colofón a la temporada en . El próximo viernes 7 visitan a Islas Feroe, mientras que el lunes 10 reciben a en el Santiago Bernabéu, para el que se espera que sea uno de los partidos más difíciles de toda la fase. Y para dichos partidos, Luis Enrique ha seleccionado a los siguientes jugadores:

De Gea, Sergi Roberto, Rodrigo Moreno, Rodri Hernández, Pau López, Morata, Jordi Alba, Isco, Parejo, Jesús Navas, Sergio Ramos, Fabián, Kepa, Iñigo Martínez, Aspas, Diego Llorente, Cazorla, Mario Hermoso, Carvajal, Gayá, Oyarzabal, Asensio, y Busquets.

La gran novedad es el regreso de Santi Cazorla a la Selección Española, quien ha alcanzado un gran nivel en el después de todo un calvario de lesiones en el . Asimismo, la presencia de Fabián y de Oyarzabal son las otras notas destacadas de la lista. Fabián ya estuvo citado para la anterior lista, pero unas molestias físicas le impidieron unirse a la concentración y dejó su hueco a Saúl Ñíguez. Dani Carvajal y Aspas reaparecen tras su lesión, y Sergio Ramos se suma a la lista pese a haberse perdido los últimos partidos del por lesión. Del Real Madrid se ha caído Ceballos con respecto a la última lista.

Otra de las noticias, como viene siendo habitual, ha sido el vídeo que ha usado la Federación Española para anunciar la lista de convocados. Cada día más ingeniosos, en este caso se ha optado por carteles de los jugadores convocados que estaban repartidos por toda la ciudad deportiva de Las Rozas. Además, no ha contado con la presencia de Luis Enrique. El técnico asturiano abandonó súbitamente la concentración de la Selección Española en marzo, justo antes del partido ante Malta por "motivos personales de fuerza mayor". Desde entonces, no ha tenido ninguna aparición pública, ni tampoco han trascendido a los medios las causas de su ausencia. Es más, a las 12:30 se espera una rueda de prensa desde Las Rozas, y todavía no está confirmado si será el propio Luis Enrique o Robert Moreno -el segundo entrenador-, quien ya atendió a los medios en Malta y se sentó en el banquillo aquel partido.

Cabe destacar que en la última convocatoria de la Selección Española ya hubo una auténtica revolución después de haber caído en la Nations League. No obstante, Luis Enrique citó a futbolistas como Mario Hermoso, Sergi Gómez, Jesús Navas, Dani Parejo, Sergio Canales, Jaime Mata o Iker Muniain. Desde entonces, en marzo, han cambiado mucho las dinámicas de algunos equipos, lo que ha condicionado la presencia tanto de algunos de los jugadores 'fijos' para Luis Enrique, como de aquellos que pueden aparecer desde la segunda línea.

Los internacionales españoles se incorporarán en dos turnos a la concentración de La Roja. Y es que, aunque La Liga finalice este mismo fin de semana, los jugadores de y todavía deben disputar la final de el próximo sábado 25, con lo que Luis Enrique ha previsto darles unos días de descanso antes de incorporarse a la disciplina nacional. Durante esos días en los que falten algunos jugadores, se completará la convocatoria con los jugadores de la Selección Española Sub-21, que estarán también concentrados en Las Rozas, preparando el Europeo Sub-21 de este verano.