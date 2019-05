Cazorla, emocionado: "Nunca hubiera imaginado que todo este sufrimiento podía acabar en la Selección"

El asturiano vuelve a la Selección, donde no acudía desde 2015 justo antes de que empezara su calvario con las lesiones.

Santiago Cazorla se ha convertido este viernes en la gran novedad de la convocatoria de la Selección Española para los partidos del próximo mes de junio ante Islas Feroe y . El asturiano no acudía a una llamada de La Roja desde noviembre de 2015, justo antes de que comenzara el calvario de lesiones en el que le llegaron a decir que sería un milagro que volviera a andar.

Tras recuperar su fútbol en el , el centrocampista regresa con a sus 34 años. "Si alguien me hubiera dicho que el final era este nunca lo hubiera imaginado, ya que son dos años de lesión, y es muy complicado volver al máximo nivel. Tengo una edad y era consciente de que era complicado ir a la Selección. Pero he podido volver a mi mejor nivel gracias a mis compañeros y al cuadro técnico, que me han permitido hacerlo", comentó.

Qué puede aportar: "Yo creo que puedo aportar y a eso voy, los años de lesión pensaba en volver y era para hacerlo a primer nivel, no me valía ligas inferiores. Mi objetivo era el primer nivel. No sabía si podía conseguirlo y lo he logrado, por lo que en la Selección voy de la misma manera. Es casi como la primera vez, ya que es algo inesperado y voy a disfrutarlo mucho".

Tendrá que atrasar las vacaciones: "Voy a poder cambiar las vacaciones y es por algo muy bonito, sigo con ganas de jugar y de disfrutar. Todavía no he contestado a nadie, lo haré ahora y sigo asimilándolo".

Futuro en el Villarreal, donde acaba contrato: "Espero que el año que viene se dé un mejor Villarreal. Estoy a la espera de que me digan algo, espero que la semana que viene me diga algo. Pero tengo la mente puesta en el Villarreal y en seguir aquí. Yo tengo que agradecer al Villarreal, ellos apostaron por mí en el momento más difícil y eso es algo que les deberé siempre, por eso lo considero mi cada. Además el presidente es una persona muy especial para mí y tengo una gran relación con este club".

Contento y agradecido a su familia y a los médicos: "Estoy feliz, asimilándolo y respondiendo a los mensajes de cariño. No me lo esperaba ni en los mejores sueños. Tengo que agradecer a las personas que han estado siempre en los momentos complicados, a juan Carlos Herranz, a todo el cuerpo médico de Mike Sánchez en Vitoria , a mi familia que sin ellos hubiera sido imposible lograr esto".