Cavani insiste en salir del PSG y el Atleti estrecha el cerco

Si "coloca" a Lemar, el conjunto rojiblanco estaría dispuesto a pagar incluso un traspaso por Cavani

¿Saldrá Cavani del este invierno o no? Esa es la pregunta del milón que se hace el propio delantero uruguayo, que se hace el y que también se hace el club francés. Y es que Cavani, pese a ver cómo su club prefiere que se quede en invierno y salga en verano completamente gratis porque acaba contrato el 30 de junio, está forzando la máquina. Ha insistido en pedir al club que le deje marchar, desea salir cuanto antes y quiere recuperar la importancia y los minutos perdidos en París. A pesar de la voluntad de Leonardo, director deportivo del PSG, y del entrenador Thomas Tuchel, que ya ha dicho en público que cree que Cavani se quedará, el charrúa sigue queriendo salir.

Estuviera lesionado o no, el caso es que Cavani no entró en la convocatoria de su equipo para enfrentarse otra vez al . Y precisamente esa cuestión es la que está consiguiendo que el Atlético de Madrid siga creyendo que la operación, aunque muy complicada, aún sea posible. El consejero delegado del equipo rojiblanco, Miguel Ángel Gil Marín, viajó ayer a París, como informó el diario "Marca". Lo hizo para estar presente en una reunión de la ECA (Asociación Europea de Clubs) de la que es miembro del comité ejecutivo. Ahí contactó con dirigentes del PSG y puso el nombre de Cavani sobre la mesa.

Aunque Cavani parece dispuesto a seguir insistiendo para salir ya del PSG y no esperar al verano, la operación sigue bloqueada y parece que podría alargarse en el tiempo. A favor del Atleti, la voluntad del jugador y el deseo ferviente de Simeone, que le quiere sí o sí vestido de rojiblanco. En contra del Atleti, que el club rojiblanco debe liberar una plaza de un futbolista importante para cumplir con el límite salarial y que la salida de Lemar sería, en principio, la llave de la operación. Si el Atleti no saca a nadie de la plantilla, no podrá venir nadie.

Según apunta "Mundo Deportivo", en el caso de que los colchoneros logren dar salida a Lemar, entonces la maquinaria rojiblanca se activaría y el club estaría dispuesto incluso a pagar una cantidad en concepto de traspaso al PSG, al margen de asumir la enorme ficha de Cavani, que está en torno a unos 12 millones netos de euros. El PSG, que comenzó reclamando unos 10 "kilos" según la prensa francesa, ahora estaría pidiendo casi 30 millones para dejar ir al uruguayo.

El Atleti está dispuesto a seguir empujando por Cavani, porque el jugador sigue presionando para que el PSG desbloquee su situación y entienda que desea salir libre este invierno. A todo eso cabe añadir el interés de algunas potencias europeas en poder fichar a Cavani, como el o el , que ahora se ha quedado sin Harry Kane por lesión y podría pujar por el uruguayo si la opción del Atlético no cristaliza.