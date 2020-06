Pepe Castro ve difícil que haya público en el Sevilla-Betis: Objetivos, la Europa League, abonos, obras y otras cuestiones

El presidente del Sevilla analizó cómo está su equipo a poco más de una semana de la vuelta a la competición en el derbi ante el Betis.

El presidente del , José Castro, ofreció este miércoles una rueda de prensa telemática con distintos medios de comunicación en la que analizó la actualidad del club durante la pandemia del coronavirus y a sólo 8 días para que vuelva La Liga con el trascendental derbi ante el Real .

Volver a jugar con público en el derbi

Pepe Castro salió al paso de las últimas novedades respecto a poder meter aficionados al estadio en la Fase 3 como algunos clubes han solicitado y se mojó: "Ojalá que sea así, no sólo por el fútbol si no porque sería una señal de que la pandemia va pasando. Hay que ir con tranquilidad y prudencia pero ojalá sea posible y serán los científicos lo que determinen".

¿Habrá aficionados en el derbi? Es la gran pregunta que se plantea, pero el presidente del Sevilla explicó que " está trabajando mucho y bien. A partir de ahí, ojalá que haya público cuanto antes pero hay que tener paciencia pero lo que hagamos se hace la de mano de La Liga y las autoridades sanitarias. No depende de nosotros, depende de sanidad y lo veo prácticamente imposible, ya que sería a partir de que estemos todos en tercera fase. Estamos en una pandemia y hay que ir con prudencia".

Añadió que "me gustaría que la afición estuviese en nuestro estadio, que pudieran usar sus abonos en su casa y porque ese apoyo y ese calor sería algo importante. No es la realidad pero no me preocupa. Tenemos un entrenador que pone a los jugadores a mil con capacidad y experiencia y va a hacer grandes cosas en nuestra entidad. Veo a jugadores y entrenadores volcados y con muchas ganas de ganar". Con respecto al problema de la acústica dijo que "La Liga no quiere permitir que haya acciones de cada club por su cuenta. Habrá clubes que las quieran ejercer y otros que no".

Hay que enfriar los ánimos para ese Sevilla-Betis

Castro se pronunció sobre las últimas declaraciones sobre el derbi y dijo que "llevamos al Betis 14 puntos pero los derbis siempre dejan resultados que no se pueden imaginar. En los derbis todo puede ocurrir. Mi opinión no es la de Del Nido y desde dentro del club vamos a mantener la prudencia. Pasamos de localismos, queremos ganar al Betis y es importante pero sobre todo por los tres puntos para conseguir nuestro objetivo, Son opiniones y el Sevilla quiere respetar a su rival aunque entendamos que tenemos equipo para ganar".

Aboga por enfriar el ambiente del derbi: "En nuestra ciudad ha costado mucho que se jueguen derbi con normalidad y lo que hay es que llevarlo de la mejor forma posible para la ciudad porque es fútbol. Va a ser el primer partido de LaLiga, un día sólo para el Sevilla - Betis, con muchos millones de espectadores y tenemos que estar a la altura dentro y fuera del campo. Somos la ciudad más futbolera de y con el derbi más bonito de España. Es bueno que haya rivalidad y no es bueno que hayan palabras malsonantes".

Lanza un mensaje sobre las concentraciones de aficionados por el derbi: "El mensaje es que cada aficionados vea los partidos en casa porque no es bueno que la gente se acumule en estas circunstancias. Se escapa a nuestro control".

Los abonos

Castro afirmó sobre la política de abonos que "no me preocupa, siempre habrá soluciones. Lo que me preocupa es que la gente pueda volver a los estadios con toda la seguridad".

El mandatario hispalense habla de los objetivos que restan: "Estamos trabajando con mucha intensidad en nuestra ciudad deportiva para que llegue el día 11 y ganar el derbi pero después el siguiente partido y después el siguiente. No somos como otros equipos que ya tienen sus objetivos conseguidos". Y explica las consecuencias del coronavirus: "A nadie se le escapa que ha sido un problema para todos y puede influir a los jugadores pero a todos los clubes por igual. Esperemos que estén al 100% lo antes posible".

Las obras en el Pizjuán y la final de la

Reconoce Castro que no se plantearon no jugar en el Sánchez-Pizjuán: "Queremos vender un buen producto y eso pasa por jugar nuestros partidos en el Sánchez-Pizjuán. Otros clubes han cambiado de estadio por obras, nosotros estamos en obras pero no nos afectan para jugar los partidos".

Señala también respecto a las obras y la final de la Europa League 2021 que "no tenemos ninguna notificación con respecto a la final en nuestro estadio en 2021. Las obras van a buen ritmo. Tenían que estar acabadas en junio y finalizarán a final de julio".

El caso de los jugadores que acaban a 30 de junio

Respecto a la problemática con los jugadores que acaban contrato el 30 de junio, Castro lo tiene claro: "Estamos convencidos de que no habrá problemas. Estamos hablando con ellos y con los 11-12 jugadores cedidos que tenemos. Espero y deseo que no haya problemas para que puedan terminar la temporada como dice La Liga y FIFA".

Sin novedades en la reanudación de la Europa League

También respondió a los rumores sobre un posible nuevo formato para la Champions y Europa League y desveló que "no hay información todavía aunque hay reuniones. Quieren que las Ligas comiencen y ver las opciones".

El nuevo mercado de fichajes

"El coronavirus ha afectado a la economía del fútbol y a la mundial. Cuando se abra el plazo creo que se va a ver afectada por movimientos a la baja y a presupuestos menores. Hay que ver cómo evolucionan los derechos televisivos", auguró el dirigente hispalense.

También se pronunció sobre el peso de la cantera en el nuevo escenario diciendo que "lo lógico es que se invierta menos dinero. La cantera debe ser muy importante. Ojalá sea así. Que salgan canteranos, ya no sólo en nuestro club, sino en todos".

Entrar en Champions como ayuda económica

Pepe Castro aseguró que "la obligación para entrar en Champions sería si nuestros competidores tuvieran presupuestos más bajos. Es una ilusión y a lo largo de la temporada hemos estado muchas jornadas en puestos Champions y vamos a jugar estos 11 partidos para conseguir objetivos importantes".

Al respecto del objetivo de la Champions, avanzó que "las sensaciones son muy buenas, magníficas. No se puede olvidar que tenemos la obligación de ir a Europa y la ilusión de estar en Champions. Tenemos la ilusión de cumplir los objetivos".

"Los jugadores pudieron entrenar al día siguiente. Si va a haber sanciones lo veremos en su momento. Lo importante es que cometieron un error y pidieron perdón. Lo han reconocido. No hay sanción de LaLiga porque no están en el protocolo y porque La Liga sabe que hemos sido escrupulosos en todo", afirmó el presidente.