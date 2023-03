'Caso Negreira': La Fiscalía formaliza su denuncia

El Ministerio Publico formaliza su denuncia contra Bartomeu y otros directivos por abonar 1,4 millones en dos años al ex árbitro

El Juzgado de Instrucción numero 1 de Barcelona ha recibido en las últimas horas toda la documentación de la denuncia de la Fiscalía de Barcelona por el 'caso Negreira'. El Ministerio Público acusa al FC Barcelona (como persona jurídica), al ex vicepresidente del Comité Técnico de Árbitros (CTA), José María Enríquez Negreira, a los ex presidentes, Sandro Rosell y Josep Maria Bartomeu, así como a dos de sus directivos, Óscar Grau y Albert Soler, por un delito continuado de corrupción en los negocios (fraude deportivo), así como por presuntos delitos de administración desleal y falsedad en documento mercantil.

Según publica el diario "El Mundo", la Fiscalía señala que "a traves de los presidentes Sandro Rosell y Josep Maria Bartomeu, el Barça alcanzó y mantuvo un acuerdo verbal estrictamente confidencial con el denunciado Emriquez Negreira, a fin de que, en su calidad de Vicepresidente del CTA y a cambio de dinero, realizase actuaciones tendentes a favorecer al Barcelona en la toma de decisiones de los árbitros en los partidos que disputase el Club, y así en los resultados de las competiciones", asegura el diario.

FC Barcelona, Negreira, Bartomeu, Rosell, Grau y Soler, los afectados por la denuncia que la Fiscalía ha presentado en el juzgado

La Fiscalía ha formalizado su denuncia contra el FC Barcelona, pero esa denuncia también afecta a José María Enríquez Negreira, ex vicepresidente del Comité Técnico de Árbritos; Sandro Rosell, ex presidente del FC Barcelona; Josep Maria Bartomeu, también ex presidente del FC Barcelona; Òscar Grau, ex directivo azulgrana; y Albert Soler, que tuvo un cargo en la junta directiva culé y también llegó a ostentar un cargo en el CSD. Les acusa de 'corrupción continuada en los negocios', además de administración desleal y falsedad en documento mercantil.

La Fiscalía denuncia presuntos delitos de corrupción entre particulares, administración desleal y falsedad documental

La Fiscalía, en su denuncia, acusa de corrupción entre particulares a Enríquez Negreira, Josep María Bartomeu, Sandro Rosell, Óscar Grau, AlbertSoler y el FC Barcelona. También acusa de un posible delito de administración desleal a Sandro Rosell, Josep María Bartomeu, Óscar Grau y Albert Soler. Y por último, acusa de un posible delito de falsedad documental en el ámbito mercantil a Enríquez Negreira, Bartomeu, Grau y Soler.