Caso Diakhaby: El francés insiste: "Cala me dijo 'negro de mierda'"

El francés insiste en que Cala le dijo "negro de mierda" y pide que sea sancionado.

Mouctar Diakhaby ha vuelto a contar su versión de los hechos ocurridos en el partido de la jornada 29 disputado en el Ramón de Carranza de Cádiz y que enfrentó al Cádiz con el Valencia. El francés insiste en que Cala, defensa del cuadro amarillo, le dijo "negro de mierda", lo que provocó que el Valencia se marchara del campo durante unos minutos, por lo que pide que Cala sea castigado a pesar de un informe de LaLiga concluyese que no había habido insulto.

El francés ya dio su versión a través de un vídeo en su perfil de Twitter, y Juan Cala la suya en una rueda de prensa en la que desmentía cualquier hecho de los que se le acusaban. Pero el francés ha querido volver a hablar después de que LaLiga emitiera un informe en el que concluía, incluso después de una lectura de labios hecha por expertos, que no se había producido ningún insutlto racista por parte del jugador del Cádiz hacía Diakhaby.

En una entrevista para la radio francesa RMC Sport, Diakhaby ha explicado que "hay un balón largo, yo protejo a mi portero y ahí empieza Juan Cala a insultarme como 'negro de mierda'. Todos habéis visto mi reacción. Bastante cabreado. Podéis ver en los vídeos lo que pasó".

"La investigación aún no se ha pronunciado a favor de Cala. Está en curso. Iremos ante la Federación, un juez intentará resolver este caso", ha explicado Diakhaby respecto al expediente que Competición abrió a Cala y sobre el que todavía no se ha pronunciado. Por lo que ha anunciado que irá "hasta el final" en este asunto. "No estoy loco, no voy a salir del campo y crear una falsa polémica. Sería una locura hacer eso".

CARGA CONTRA LA INVESTIGACIÓN DE LALIGA

"La historia no se acaba. No entiendo esta situación, conociendo la evidencia que tienen. Ellos conocen pistas que son confidenciales. Hay cintas, pero aparentemente no lo cuentan todo". Con estas palabras, el central francés pone en solfa la investigación de LaLiga que concluye con el informe sin pruebas contra Cala.