Casillas y su salida del Real Madrid: "Di una rueda de prensa en solitario, error, y me fui; volveré"

El portero merengue recordó su salida del club cuando se cumplió un lustro de su último partido con la camiseta merengue.

Iker Casilla siempre será un símbolo del . El portero merengue dejó el club hace cinco años y aprovechó que este 23 de mayo se cumplieron cinco años de su último partido para reflexionar sobre aquel momento y cómo ha cambiado su vida desde entonces.

El que fuera capitán merengue reconoce que se equivocó en la forma de despedirse dando una rueda de prensa en solitario y también que le vino bien su experiencia en el para volver a recuperar buenas sensaciones en su carrera.

"Pocas veces hablé de mi salida del Real Madrid. Di una rueda de prensa en solitario, error, y me fui. 5 años han pasado ya desde entonces. 5 años que cruce la frontera que me llevó a nuestro país vecino: . Necesitaba volver a sentirme otro. Tener un nuevo ambiente, abandonar estar tan expuesto a la crítica y querer mejorar. Es así amigos, todos los jugadores (sean buenos o malos) quieren mejorar. Y para ello hay mejorar lo físico y lo mental. Y esto último era importante. En Oporto lo volví a sentir. Que no os cuenten otras cosas. Esta foto es de un Real Madrid vs , temporada 14/15. Yo ya sabía que iba a ser mi último partido", escribió en su cuenta de Instagram.

Casillas acompañó el mensaje con la etiqueta "i will comeback" dejando entrever su deseo de volver al Real Madrid aunque ahora mismo su futuro profesional pasa por presentarse a la elecciones a la presidencia de la Real Federación Española de Fútbol.