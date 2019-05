Casillas tendrá que estar dos o tres meses de resposo tras superar su infarto

El meta español sigue su evolución de manera satisfactoria

Dio el gran susto, pero según sus propias palabras, "ya está todo controlado". Iker Casillas, portero español del Oporto y ex del Real Madrid, continúa en el hospital evolucionando favorablemente después de tener que ser intervenido de un infarto de miocardio durante un entrenamiento con "los dragones". El ex del se perderá lo que queda de temporada. Según ha podido contrastar Goal, Casillas tendrá que tener un periodo de descanso de unos dos o tres meses como mínimo, sin hacer grandes esfuerzos físicos,

Según fuentes consultadas por Goal, esa es la recomendación del cuerpo médico del hospital luso donde sigue ingresado, después de que se le efectuase un cateterismo de emergencia. Iker está bien y tiene el marco de salud estable. Salvo giro inesperado de los acontecimientos, lo normal es que Casillas reciba el alta médica este mismo fin de semana. En las semanas siguientes, tendrá que someterse a tener un seguimiento diario, además de la necesidad diferente medicación para potenciar su proceso de recuperación.

En las últimas horas, Casillas ha recibido la visita de familiares, amigos y compañeros de equipo. Su compañera, la periodista Sara Carbonero, así como su agente y amigo Carlo Cutropía, son las personas que siempre han estado apoyando a Iker en las últimas horas. El día no fue nada fácil para Casillas y para su entorno. Iker fue sometido a un cateterismo y según han confesado fuentes cercanas al jugador a Goal se le tuvo que colocar un "stent". Ahora necesita máximo reposo y todo hace apuntar que no le han quedado secuelas después del enorme susto. El propio Casillas quiso tranquilizar a los aficionados lanzando un mensaje a través de sus redes sociales, diciendo: "Está todo controlado por aquí, fue un gran susto, pero estoy con las fuerzas intactas", escribió.

A pesar de que existen muchas especulaciones sobre si Casillas tendrá que retirarse o no de la práctica del fútbol profesional, lo único importante ahora mismo es que el portero pueda continuar con absoluta normalidad su vida, que no tenga secuelas y que se encuentre lo mejor posible. Tal y como comentó el médico del en el canal del club, Nelson Puga, "que Casillas siga o no dependerá de su voluntad, lo que importa es que se encuentre bien y pueda recuperarse por completo", dijo. Fue un gran susto, pero "San" Iker Casillas se encuentra bien, con fuerza y con ganas de recuperarse de manera satisfactoria. Las redes sociales se volcaron con Casillas, como todo el mundo del fútbol y gracias a Dios, la gran leyenda de nuestro fútbol evoluciona de manera favorable.