Casemiro sigue haciendo equilibrio: ¿llega al Clásico?

El brasileño se vuelve a librar de la quinta amarilla y podrá estar en Valencia; si ve tarjeta, no jugará ante el Barcelona.

Zinedine Zidane siempre ha dicho que lo más difícil que le toca como entrenador es conformar una convocatoria. Algo parecido le sucede con las alineaciones. Y en esa ecuación entra Casemiro, un jugador insustituible para el francés, como ya ha manifestado en varias ocasiones.

El mediocentro brasileño está encantado con su rol de titular indiscutible y ha manifestado que no quiere descansar y que prefiere jugarlo todo. Pero ahora llega la hora de la verdad y el vive su particular Everest con dos salidas decisivas a y para disputar el Clásico.

Zidane decidió no darle descanso ante el y no le protegió de una posible amonestación que le hiciera sumar cinco tarjetas, algo que conlleva suspensión. Una amonestación que finalmente no vio, por lo que Casemiro sí podrá jugar la semana próxima en Mestalla ante el Valencia, con el Clásico en el horizonte más próximo.

ZIDANE: "TENDRÁ QUE AGUANTAR"

"Tiene que aguantar otra vez, hasta cuándo no lo sé. Tiene cuatro y no lo podemos cambiar. Veremos los partidos", dijo Zidane tras el 2-0 al Espanyol. Equilibrio es lo que viene haciendo Casemiro en los últimos partidos. Se ha mantenido en el filo de la navaja en las cuatro últimas jornadas, evitando ser amonestado ante , , y Espanyol (la cuarta amarilla la vio ante el , en la jornada 12).

El brasileño es el único futbolista del Real Madrid que ha jugado todos los partidos oficiales de la temporada y solo ante y descansó 30 minutos al ser sustituido en la segunda parte.

Zidane ha abierto el abanico y cuenta con más opciones para sustituir a su hombre de confianza, ese que le da equilibrio entre el ataque y la defensa. En Mestalla, Valverde podría actuar en esa posición o incluso Kroos y Modric, dejando una plaza para el renacido Isco. Pero habrá que ver si Zidane deja por primera vez a Casemiro en el banquillo.

En cualquier caso, esta tesitura pone de manifiesto que los deseos de Zidane de fichar a Pogba, un jugador que puede actuar perfectamente en esa posición de ‘5’ clásico, es latente.