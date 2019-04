Casemiro: "Pogba es compatible con cualquiera, si llega será bienvenido"

El centrocampista del Real Madrid abre la puerta a las posibles llegadas al conjunto blanco.

El sigue abriéndole la puerta a posibles llegadas en el mercado veraniego. Y en una de ellas bien caben los nombres de Paul Pogba y Eden Hazard, a los que Carlos Casemiro tendió la mando hacia el club blanco: "En el Madrid tienen que estar los mejores del mundo, son dos grandísimos jugadores". Ahondó el centrocampista brasileño en el jugador del United, para el "compatible con cualquiera porque es un grandísimo jugador". "Si llega será bienvenido. Pero no está y hay que respetar al United", dijo en un acto promocional un Casemiro que también defendió a los suyos.

"Los que han fallado son los mismos que ganaron cuatro Champions en cinco años. La crítica siempre la vamos a tener cuando no ganemos, pero un poco de respeto sí hay que tener por una plantilla que ha ganado cuatro Champions en cinco años. El Madrid siempre vuelve y volveremos más fuertes. Estamos cogiendo aire para volver", afirmó el brasileño, que también protegió a Bale y a Marcelo: "Cuando pitan a Gareth, nos pitan a todos porque somos un grupo. Nos sentimos incómodos con esas cosas. No podemos olvidar que nos ha dado muchos títulos. Marcelo fue declarado hace unos meses el mejor lateral izquierdo del mundo. No es hablar de la temporada de Marcelo, sino de la de todos porque fallamos todos".

Por último, rehuyó hablar demasiado de Neymar, siempre en el prisma de una posible vuelta a , al tiempo que valoró la temporada del actual delantero blanco Karim Benzema: "Un jugador de su calidad es indiscutible en cualquier equipo. Pero hay que respetar al . Karim es un 9 con alma de 10. Es la mejor temporada de Karim desde que yo estoy. Es un gran jugador, una gran persona, leal y un gran compañero. Hay que felicitarlo como jugador y como personal. Es un honor jugar a su lado".

Casemiro no piensa en la Champions y el

Preguntado por su eterno rival y una posible conquista europea, quitó hierro al asunto el mediocentro madridista, agarrándose únicamente al hacer de su equipo: "Si gana el Barcelona la Champions, pues enhorabuena, pero pensamos en nosotros".

No se moja con la sanción a Diego Costa

"No me corresponde decir cuántos les tiene que tocar. Si creen que es de 8 partidos, hay que respetarlo. Eso es el fútbol y cada uno sabe", se limitó a decir, toda vez que se supo la sanción impuesta a Diego Costa tras su expulsión en el encuentro liguero contra el Barcelona.