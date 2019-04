Carvajal: “Han sido los meses más duros de mi carrera”

El lateral del Real Madrid analizó la actual temporada y calificó con “un 4” su rendimiento. Habló también de Lopetegui, Solari y Zidane.

Dani Carvajal no dudó al describir la actual temporada del . “Han sido los meses más duros de mi carrera”, sostuvo el lateral, en una entrevista con Marca. De hecho, hasta se animó a calificar con una nota su rendimiento: “Me pondría un 4, un suspenso. Me ligo a lo que es el grupo, y no lo hemos hecho bien”.

El defensor analizó también la etapa con cada uno de los entrenadores que pasaron este año por el banquillo. “Julen (Lopetegui) fue el que más me ha calado desde siempre, desde que coincidimos en la Sub 18. Es un entrenador que vive el fútbol de una manera afín a la mía, con ímpetu, con emoción. Conecto completamente con él, en la forma de ver el fútbol, en cómo atacar y defender”, manifestó sobre el primer DT madridista en esta temporada. Sobre Santiago Solari, expresó que el argentino “intentó hacer lo que él creía, lo que era mejor para el equipo, y hay que respetarlo”. Y resaltó a su vez el regreso de Zinedine Zidane: “Era el idóneo, en el momento exacto y lo mejor que nos podía pasar… El míster nos conoce a todos perfectamente, sabe cómo va el club, creo que es el más indicado”.

¿Cómo será el Madrid que viene? Carvajal contestó también esa pregunta: “Llevo siendo madridista muchos años y, siempre que no se gana nada, o como ha pasado esta temporada que desde marzo no hay nada en juego, parece que hay que echar a todos, que habrá que hacer limpieza, y al final es lógico. Siempre hay jugadores que vienen y que van y más si no se gana nada. Cuando se gana, todo es muy bonito y nadie quiere salir”.