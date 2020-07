Carrasco y Ábrego le dirán sí a la selección boliviana

El defensor y el delantero boliviano acudirán al llamado de la Verde y no harán caso a la determinación de Futbolistas Agremiados.

El defensor cruceño José María Carrasco, de Blooming, y el delantero Víctor Ábrego, de Bolívar, se desmarcaron de la posición de Fabol (Futbolistas Agremiados de ) y acudirán a la convocatoria a la selección boliviana de fútbol si son llamados por el entrenador César Farías para las eliminatorias rumbo a Catar 2022.

Ambos jugadores están en desacuerdo con la decisión de Fabol y no acatarán la orden que hizo conocer la entidad en la que obligan a los futbolistas a no atender el llamado de la selección boliviana si son convocados a la misma hasta que lograr un acuerdo con la Federación Boliviana de Fútbol sobre algunas denuncias.

“Jamás renunciaré a la selección boliviana”, dijo Víctor Ábrego tras conocer sobre la determinación de Fabol que pide a la FBF solucionar varios temas, el más importante es el pago de sueldos a los futbolistas en esta cuarentena por la que pasa el país desde marzo pasado.

“Estoy al margen de eso creo que hay un poco de indiferencia la FBF y FABOL tienen que arreglar esos temas. No se debería tocar la Selección Nacional, no se debe afectar a la Verde, hay varias maneras para presionar, para un jugador esto es perjudicial; uno no va (al seleccionado) por lo económico, es por lo que representa jugar, es el escalón más grande al representar a su país", declaró Carrasco, otro de los jugadores que prioriza jugar por Bolivia.

No son los únicos jugadores que se desmarcan de la decisión de Fabol, hace unos días atrás la gente de The Strongest también se hizo a un costado y decidieron acudir a la convocatoria de la Verde que podría salir en los próximos días.