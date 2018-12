Carlos Will Mejía: "El domingo Olimpia y Motagua deberían dar un espectáculo"

Luego de las duras críticas de los Albos hacia el arbitraje en el partido de ida, el mediocampista pidió que se juegue más al fútbol en la vuelta.

A Olimpia todavía le cuesta dejar atrás el partido de ida ante Motagua y las cuestionadas decisiones arbitrales que terminaron ayudando a que el resultado terminara por 2-0 en favor de las Águilas Azules. Por eso, Carlos Will Mejía pidió que el duelo de vuelta del próximo domingo sea un "espectáculo" y que exista más transparencia.

"Nosotros solo estamos para resolver lo que se nos imponga dentro del rectángulo de juego. Es la directiva la que está tomando esas cartas en el asunto", comenzó diciendo el mediocampista albo ante la prensa.

Además, le dejó un mensaje al que será el árbitro del encuentro en el Estadio Nacional, Melvin Matamoros: "Solo quedan 90 minutos, tenemos que tratar de revertir eso, hay que ser inteligentes para jugar. Melvin es una persona capaz y espero que no se deje impresionar, ya que ocurren cosas extrañas dentro de la cancha y uno como jugador magnifica las jugadas, una falta. Hay jugadores que los soplan y se revuelcan como que les han pegado un balazo. Ya uno lo ha hecho en su momento y creo que eso va en contra del espectáculo y del fair play".

Mejía además aseguró que hay muchos jugadores mañosos: "En todos los equipos hay. Nosotros también tenemos podría decir porque algunas veces tratamos de confundir al árbitro. El domingo Olimpia y Motagua deberían dar espectáculo que es lo que quieren ver".

"No es presión para los árbitros, para nada, sino para que hagan su trabajo nada más. El domingo hubo cosas anormales y que se dejaron de pintar. Un penal claro a favor de nosotros, el línea miró el codazo y no miró el penal, entonces van ver una o no van ver ninguna", agregó.

Por último, analizó el tema mental de tener que dar vuelta un resultado llegando dos goles abajo: "Creo que es el resultado más traicionero, nos meten un gol y empieza el tembleque. Temblaríamos también nosotros si tuviéramos dos de ventaja y nos meten uno. Es un resultado difícil de manejar ya que si te anotan un gol comienza en el nerviosismo y por ahí te anotan el segundo y se te fue la noche. Es una gran ventaja que llevan ellos, es una losa pesada, pero no podría decir que no es irremontable".