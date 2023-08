Carlos Vela sobre la Selección mexicana: "Sin cambios todo será igual"

Carlos Vela habló sobre el presente del futbol en México tras el mal papel que se tuvo en Qatar 2022.

Pese a llevar más de cinco años alejado de la Selección mexicana, Carlos Vela continúa siendo una voz autorizada para hablar del Tri y al ser cuestionado sobre la actualidad del selectivo nacional, el delantero considera que se tienen que hacer cambios significativos pues de lo contrario, todo seguirá igual.

"Hay que ver qué está pasando desde lo más profundo. Las cosas vienen de tiempo atrás y si realmente no hay un cambio o no se busca la real solución, vamos a seguir igual. Si realmente no hay cambios que aporten, que sean para el futuro, van a seguir sucediendo esas cosas", señaló Vela en entrevista para La Opinión.

El 'Bombardero' dijo que el Tricolor está a tiempo de mejorar para que se haga un buen papel en el Mundial del 2026, donde serán locales, y el primer objetivo deberá ser superar lo hecho en Qatar 2022 y de ahí tratar de llegar lo más lejos posible.

Finalmente, el futbolista del LAFC considera que deben de definir bien el proyecto de cara a la Copa del Mundo y que se le dé el voto de confianza para que trabaje de la mejor manera y así se esté más cerca de lograr buenos resultados.

Luego del Mundial de Rusia 2018, Carlos Vela decidió poner fin a su trayectoria con la Selección mexicana, pues pese a que Gerardo Martino lo tenía contemplado para el proceso de Qatar 2022, el atacante afirmó que su tiempo había terminado y quería que gente joven ahora tuviera la oportunidad de representar a México.