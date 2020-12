Carlos Tevez explicó por qué no pateó el penal ante Racing y habló de la posible final con River

JUAN MABROMATA/POOL/AFP via Getty Images

JUAN MABROMATA/POOL/AFP via Getty Images

El capitán de Boca le cedió la ejecución de la pena máxima a Sebastián Villa y, tras el partido, dio un argumento contundente de por qué lo hizo.

Una vez que Wilmar Roldán sancionó el penal por a falta de Lisandro López a Eduardo Salvio, se esperaba que Carlos Tevez , el capitán del equipo y veterano de mil batallas, se hiciera cargo de la ejecución, especialmente porque el encuentro aún estaba 1-0 y Boca necesitaba cambiarlo por gol. Sin embargo, el encargado de la ejecución fue llamativamente Sebastián Villa , quien finalmente puso el 2-0 definitivo.

Entrevistado por la televisación del encuentro, el Apache dio los motivos contundentes del cambio de planes: " ayer en el entrenamiento pateé tres penales y todos me los atajó Andrada. Villa me pidió patear y ayer había metido todos, me pareció justo que patee él ".

En cuanto al triunfo, Carlitos se refirió a la fortaleza mental para sobreponerse al mal resultado de la ida, al asegurar que " tenía que salir el espíritu, hoy era más psicológico el partido que otra cosa. Sabíamos que teníamos que salir a presionar, que no podíamos salir a esperar. Nos tocaron el orgullo y salió el Boca que queremos todos ".

" Ni cuando perdimos contra Racing éramos los peores ni ahora somos los mejores, tenemos que buscar el equilibrio ", completó el líder del equipo.

El artículo sigue a continuación

Minutos más tarde, fue abordado por TyC Sports cuando se retiraba de La Bombonera y fue consultado por la posibilidad de una nueva final ante River, al darse una situación similar al 2018, con ambos equipos enfrentando a rivales brasileños. Y sin pelos en la lengua, dejó claro que " me gustaría jugar con River, ojalá pasemos los dos y nos encontremos en la final ".

SALVIO TAMBIÉN QUIERE FINAL SUPERCLÁSICA

En la misma línea que Carlitos, Toto Salvio habló con el mismo canal y no fue con vueltas: "Claro, a mí me gustaría enfrentar a River. Siempre quiero jugar contra los mejores . Lo principal es que Boca pueda estar en la final. Ahora hay que pensar en la semis".