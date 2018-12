Carlos Salcido salió de Chivas por roces con José Cardozo

El defensor se dijo dolido por la forma en que abandonó al Rebaño Sagrado.

Carlos Salcido, ahora ex capitán de Chivas, aceptó no haber tenido empatía con José Saturnino Cardozo y su cuerpo técnico, uno de los motivos por lo que dejó el Rebaño a seis meses de acabar la relación contractual.

En conferencia de prensa en el Estadio Akron, el futbolista de 38 años explicó que la relación no fue la correcta, por lo que tuvo que notificar su salida a José Luis Higuera y Mariano Varela durante el Mundial de Clubes.

“Decidí hacerme a un lado por el trato, un trato que no era bueno. No tuve empatía con el cuerpo técnico. Decidí hacerme a un lado respetando a la institución a mis compañeros, a la institución, a la gente que siempre ha creído en mi”, mencionó.

“Me voy dolido por el tema de como salgo de esta institución. El futbol es así, hoy estás, mañana no sabes. Hubiera querido que las cosas se dijeran de frente. Hubiera querido que si no entraba en un plan me dijeran de frente, que si no iba me dijeran de frente. Soy una persona madura. No puedo opinar o decirte por todo lo que ha pasado”, agregó.

El ocotlense dejó al Rebaño con dos títulos de Copa, uno de Liga MX, Super Copa MX y Liga de Campeones de la CONCACAF. “Me voy un poco dolido porque no quería salir de este equipo así, no quería hacerme a un lado, no aguantamos. Hoy cierro un ciclo con Chivas, un ciclo que nunca imaginé cerrarlo de esta manera. Agradezco todas las muestras de cariño de toda la gente, todos esos mensajes que he recibido, a la afición Chiva la voy a llevar en el corazón, los voy a extrañar”.

El artículo sigue a continuación

El defensor descartó no encontrarse en forma para continuar como profesional. “Nunca fallé en una prueba física. Te puedo decir que estoy mejor físicamente que muchos que están en el equipo. Hoy en día estoy tranquilo. No tuve ninguna lesión que me haya marginado algo, que me haya perdido muchas cosas”.

Salcido, campeón de Copa Oro 2011 con Selección Mexicana y medallista de oro en los Juegos Olímpicos de Londres, señaló que cuenta con proyectos personales aún sin poner fin a la carrera como futbolista.

En el último torneo, Carlos disputó 448 minutos en seis encuentros, de los que cinco los disputó como titular.