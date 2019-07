Carlos Salcido sobre Cardozo: “Es gente que no conoce la historia de un equipo grande”

Salcido Flores, entonces capitán, no salió de Chivas en los mejores términos

Carlos Salcido, defensor de que salió de en medio de problemas con José Saturnino Cardozo, señaló que el paraguayo desconoce lo que significa el club rojiblanco.

“(Cardozo) es gente que no conoce la historia de un equipo grande y ya está. No tengo rencor con nadie. Claro que me dolió, pero salí muy bien, hasta el último momento”, mencionó en entrevista con ESPN.

El futbolista de Ocotlán, Jalisco explicó que “yo iba a salir desde los 35 años de Chivas porque me daban contratos de seis meses. Juré a mis hijos y esposa que iba a hacer que Chivas me iba a dar un contrato por un año. Lloré mucho, me faltó despedirme de Paco Gabriel de Anda. Me dijo que tenía que ir al . Fui a casa y lloré bastante, por eso acepté”.

Salcido Flores consideró que en el Guadalajara no hay obligación alguna de homenajearlo, situación que hará con Óscar Pérez durante el partido ante el . “Para mí los años que estuve en Chivas fueron una aventura muy buena, antes de serlo siempre fui un fan. Créeme que yo estoy pagado”.