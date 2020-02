Carlos Salcedo habría llamado “muerto de hambre” a futbolista de Alianza FC

El delantero Oswaldo Blanco acusó al ‘Titán’ de un ataque verbal durante el partido de Concachampions.

Oswaldo Blanco, atacante del Alianza FC de El Salvador arremetió en contra del defensor de Tigres Carlos Salcedo, acusando de haberlo menospreciado a nivel personal.

“Muerto de hambre”, fue la frase que el Titán le habría mencionado en la cancha del Estadio Cuscatlán, según declaraciones recopiladas por el Diario1.

"Son cosas extra futbolísticas, que yo no tengo que contestar… ellos se ve que tienen muy buenos sueldos, me preguntó por ahí, yo no le contesté. Son cosas que pasan, hay jugadores que utilizan eso, pero yo creo en un Dios y él es dueño de la justicia", sentenció.

Más equipos

Salcedo Hernández tuvo una noche para el olvido en partido de ida de los Octavos de Final de la Liga de Campeones de la Concacaf, donde cometió un penal y perdió la marca en la segunda anotación del conjunto centroamericano, que a la postre dejó el partido con derrota por 2-1 del equipo mexicano.