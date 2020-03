Carlos Romero y su reto en el Jocoro: “Motivado porque el reto está muy bueno de poder afrontarlo”

El técnico salvadoreño dirigirá este sábado su primer partido en la Primera División, tras su aventura en Guatemala.



Carlos Romero tuvo un breve paso por el Quiché, de la Segunda División de Guatemala, donde dejó al equipo en quinto lugar y fue despedido por los malos resultados, además tuvo diferencias con los dirigentes.

En conversación con el programa “Los Provocadores”, Romero dijo: “Motivado porque el reto está muy bueno de poder afrontarlo. Mañana (hoy) enfrentaremos el mejor equipo que ha sido en los últimos torneos, intentaremos hacer un buen juego”.

Así mismo, habló sobre su salida del Quiché: “Por diferencias con algunos de los dirigentes. Me había mantenido por el presidente del equipo, quien me pedía que no me fuera. Pero desde la jornada 4, yo ya quería renunciar. Sin embargo, considero que se hicieron las cosas bien, el equipo no jugaba mal.”.