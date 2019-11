Carlos Romero recibió su finiquito

El técnico llegó a un acuerdo con la dirigencia emplumada.

Carlos Romero por fin logró un acuerdo con Álex Menjívar, presidente del Club Deportivo Águila, para firmar su finiquito. Con esta noticia, Daniel Messina tiene luz verde para ser inscrito para estar en el banquillo este miércoles durante el juego contra el Independiente en ele stadio Sergio Torres Rivera.

El entrenador no terminó conforme con el dinero que se le dio por parte de la dirigencia negronaranja: “Inconforme en el sentido de que no se cumplió el contrato como yo esperaba, pero realmente el que cedió fui yo; pero me siento tranquilo porque al final me voy con la tranquilidad de no perjudicar la institución y de cumplir con mi trabajo hasta el último momento”.

Romero indicó que se le aplicó una clausula, según contó al periódico "El Gráfico": “Mi contrato hablaba de una indemnización de un mes por torneo, pero como mi despido se da antes de que acabara el Apertura, aplicaba la cláusula para (que le pagaran) un mes de cada torneo, es decir, un mes del Apertura, uno del Clausura, más el mes trabajado, que era lo adeudado”.