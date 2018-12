Carlos Restrepo puso en duda su continuidad con Real España

El entrenador colombiano ha desarrollado charlas en los últimos días para hacerse cargo de la Selección de Panamá.

Luego de volver de Panamá tras tener una reunión con la Federación de ese país por la posibilidad de hacerse cargo de la Marea Roja, el entrenador colombiano Carlos Restrepo dio una conferencia de prensa y no pudo asegurar su continuidad al mando de Real España.

"Debemos seguir el camino, porque no hay nada fijo. Si fuese algo definitivo sería la cosa diferente, como puede darse, no se puede dar", aseguró el todavía DT de la Máquina. Y agregó: "Hemos quedado (con la federación panameña) en tener toda la disposición, la entrega y trabajo al equipo. De presentarse la situación para cualquier entrenador, se estudiará en el momento. Estamos con el España, preparado el equipo, esperamos que las decisiones sean las mejores".

Consultado acerca de cuándo tendrá lista su decisión, respondió: "No lo puedo decir ahora, porque seguramente la Federación va a estudiar los diferentes candidatos, pero tampoco podemos parar el trabajo. Hay un compromiso que es importante y los directivos tendrán su plan B o C en caso de que pase algo. Yo voy a colaborar en todo momento, estoy pensando en Real España, me debo a este compromiso".

Por último, se refirió a su relación con los dirigentes aurinegros: "Los dirigentes estuvieron muy maduros hacia una posibilidad. Tengo entendido que el técnico anterior tuvo ofrecimiento del Peñarol. Es normal. Hoy estamos acá y puede aparecer una oferta. Lo que yo entiendo con Elías (Burbara) y Fuad es que lo tomaron de buena forma, que si es algo para mejorar, todos los seres humanos lo podemos hacer. No sé lo que dicen los periodistas de Panamá, no tuve en contacto con nadie de la prensa. Entré a una reunión y salí".