Carlos Recalde es el DT sensación del fútbol paraguayo

El ex-Argentinos Juniors tomó a un equipo destrozado y lo condujo a dos victorias seguidas, consiguiendo que todos hablen de su trabajo.

De la mano de Carlos Recalde, el comprometido Deportivo Capiatá tumbó a Sportivo Luqueño y Cerro Porteño en cuestión de días, para seguir soñando con la permanencia.

El joven entrenador, de 35 años, sorprendió dando espacio a los más jóvenes de su plantel, manteniendo una columna vertebral con los experimentados.

“Conseguimos dos victorias muy importantes. Después del partido del sábado les dije que no se pongan techo, que esta nave recién está despegando", comentó entusiasmado el DT.

Recalde resaltó el buen trabajo de su equipo a pesar del corto tiempo que lleva en el cargo y más aún por la dificultad de contar con chicos, sin mucho rodaje en Primera División.

“Tuvimos dos días para preparar el partido contra Luqueño y una semana corta nuevamente para jugar contra Cerro, pero pudieron absorber bien todo lo que conversamos. Los chicos de la reserva tienen un proceso, no es fácil, porque tiene un entrenamiento distinto y otra disciplina", comentó.

En lo personal, Recalde relató cómo tomó la decisión de volcarse rápidamente a la dirección técnica, siendo muy joven. “Dejé de jugar por algunas injusticias que pasaban en mi carrera, y gracias al apoyo de mi papá, que me dijo que me ve bien como técnico, me puse a estudiar”.

Como todo principiante, el ex-mediocampista izquierdo tiene un referente en la profesión: “No quería ser técnico, porque era joven; luego comencé a conversar con algunos técnicos entre ellos ‘Chiqui’ Arce y eso hizo que me guste más la posibilidad de ser técnico. Soy un convencido que uno aprende y se equivoca hasta que se va de esta tierra, podes compartir o no, aprender de lo malo y seguir adelante", concluyó.

Con sus dos triunfos, el equipo de Carlos Recalde sigue complicado con el promedio pero el panorama de cara al futuro es mucho más alentador.