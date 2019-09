Carlos Queiroz: Lo más importante es crear una identidad de juego

En la previa del partido entre Colombia y Brasil, el portugués habló de los objetivos a cumplir en el mediano plazo con la selección.

La Selección quedó lista para medirse ante , en amistoso internacional que tendrá lugar este viernes en Miami sobre las 19:30 p.m. (hora de Colombia). En la antesala, Carlos Queiroz entregó una conferencia de prensa sobre los detalles que ha trabajo con el combinado nacional, objetivos y evaluaciones realizadas.

Queiroz mostró como meta al corto plazo, con los partidos de preparación, seguir consolidando lo bueno que se vio en la . Para él, "es una oportunidad muy buena" poder jugar ante Brasil, campeones de la Copa, justo en esta jornada FIFA. También, por supuesto, habrá que trabajar en mejorar las falencias para que el equipo se vea más fuerte.

"Pienso que podemos hacer más goles. Tener una eficiencia, ser más precios en la finalización", agregó el entrenador retomando las cosas positivas que dejó en el equipo la participación en la contienda continental.

Sobre las ausencias de James y Falcao, ambos por lesión, el técnico dijo que "esperamos que se recupere bien para que puedan jugar" pero le dio importancia a los jugadores que están actualmente. "El futuro no se hace con excusas, se hace con factos", señaló.

El artículo sigue a continuación

"El tema del 10 nos sirve mucho para charlas teóricas pero no nos puede servir para excusas" dijo Queiroz retomando el debate sobre la no presencia de uno o varios jugadores con esa características. "El fútbol no se hace solo con esos jugadores", agregó. "Los equipos necesitan de un maestro, pero también hay genios solistas capaces de liderar una orquesta (...) No es el número el que hace al jugador, es el jugador él que hace al número", finalizó al respecto.

Del rival de mañana, enfatizó en que si bien es importante mirar al rival y preocuparse por sus fortalezas, lo más relevante es pensar en Colombia.

Finalmente, Queiroz espera que de aquí a diciembre, el equipo pueda tener "la identidad de juego" que quiere para llegar en óptimas condiciones al apretado calendario que le esperará a la Tricolor con la Copa América 2020 y el inicio de las Eliminatorias sudamericanas rumbo a Catar 2022.