Queiroz: "No es verdad que James pidió no venir, es una decisión madurada con el tiempo"

El luso explicó los motivos de la ausencia del 10 cafetero y de Radamel Falcao en la lista de convocados par los amistosos con Chile y Argelia.

Desde Alicante, , Carlos Queiroz habló en rueda de prensa sobre el proceso que viene adelantando en la Selección , sus objetivos de cara al futuro y además salió al paso de las especulaciones generadas por la ausencia de los referentes del equipo cafetero: James Rodríguez y Radamel Falcao.

El Míster inició destacando las grandes cualidades del futbolista colombiano. "Me impresiona la pasión por el fútbol y el equipo nacional. El jugador acá tiene mucha creatividad y virtudes muy buenas para el fútbol", aseguró.

De igual manera Queiroz se refirió a uno de los temas más espinosos desde su llegada, la ausencia de James, a pesar de hacer énfasis en que no le gusta hablar de los que no están. "Hay que ser independiente de lo que se dice en España, cosas que no tienen fundamento. Las decisiones las tomo pensando en lo mejor para el equipo. No hay acuerdos, compromisos. Nunca me canso de hablar con el cuerpo técnico ni lo jugadores". Y agregó: "James nunca pidió no venir. Eso nunca me ha pasado en mi vida profesional. Es una decisión madurada con el tiempo y las observaciones del cuerpo técnico. Los jugadores que están responden con dos objetivos: cubrir el equipo base y consolidar los nuevos valores que necesita el equipo", explicó.

También tocó el tema de Falcao. "No hay que lamentar que no está uno o el otro... No podemos quedarnos con las referencias más importantes de cada equipo. Hay que continuar buscando el futuro. Falcao, después de la Copa del Mundo 2014, ha estado sólo en el 55% de las convocatorias. Esto debido a lesiones o decisiones técnicas. Hay que saber manejar decisiones", sentenció.

El estratega nacido en Mozambique pasó la página de las ausencias y destacó la importancia de los entrenamientos para lograr los objetivos trazados. "Tú juegas como entrenas. Las prácticas de nosotros tienen que ser en las mejores canchas, para así no vernos afectados en los partidos. Los entrenos son más intensos, con más presión, pero el fútbol es mágico, a veces algo fuera de lo común termina cambiando todo. La toma de decisiones y jugar bien es lo más difícil en el fútbol. Hoy no hay tiempo para pensar ni para mirar, todo ha cambiado", comentó.

Además tuvo palabras para destacar el nivel de , primer rival de la Fecha FIFA. "Los resultados hablan, y debemos reconocer que en el reciente partido ante Chile nos dejaron por fuera del torneo. Fueron mejores. No podemos cometer los mismos errores, debemos cambiar. Si no reconocemos que el rival es mejor que nosotros, nunca vamos a mejorar".

Por útlimo se refirió al momento que está viviendo Juan Guillermo Cuadrado, uno de los jugadores con mayor rodaje desde en este ciclo. "Puede jugar de lateral derecho, de interior, de extremo. Cuando tienes la calidad de él, puedes actuar en cualquier posición, pero hay un punto en su carrera que los comportamientos varían. En los dos últimos partidos con ha estado fenomenal, pareciera que siempre hubiese jugado ahí".