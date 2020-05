Carlos Discua: "Sería bonito volver a Motagua"

El jugador de 35 años manifestó su deseo de regresar al equipo azul, justo cuando terminó su contrato con Marathón y su futuro es incierto.

El contrato de Carlos Discua con Marathón finalizó en medio de la pandemia de coronavirus y el jugador no sabe si habrá renovación. De todas maneras, el jugador de 35 años manifestó su deseo de regresar a Motagua.

“No voy a esconder que desde pequeño mi familia y yo hemos sido Motagua, sería bonito volver al equipo”, declaró el futbolista en diálogo con HRN, aunque también se mostró agradecido con Marathón: "Uno tiene que ser agradecido, me dieron chance de jugar acá dos años, pero todavía no se me han acercado para saber si quieren que continúe”.

Discua jugó en el equipo azul entre 2011 y 2015 antes de partir rumbo a para jugar en Alajuelense. Después de un año regresó a Motagua y en 2018 fue traspasado a Marathón.

Sobre su paso por la Selección de Honduras en el proceso eliminatorio previo al Mundial de 2018, Discua concluyó: “Tengo bonitos recuerdos con la selección, pero esto ya es pasado para mí, ahora me concentro más en mi carrera, además atrás vienen jóvenes que están haciendo las cosas bien”.