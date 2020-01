Carlos De los Cobos hace caso omiso a las criticas

El técnico mexicano afirmó esto en conferencia de prensa, en Los Ángeles.



Carlos De los Cobos respondió a los medios de comunicación en conferencia de prensa realizada en la ciudad de Los Ángeles, previo al juego contar . El seleccionador manifestó su sentir y pensar sobre las críticas que recibe.



“Yo no hago caso de lo que la gente pueda criticar, sobre todo algunos medios. Más que crítica constructiva busca quitarle valor a lo que se hace. Yo entiendo mi posición y hacia dónde quiero ir y vamos bien”, dijo de forma tajante De los Cobos.



"Como dijo Winston Churchill: si me tengo que detener para tirarle piedras a cada perro que me ladra, nunca llegaré a mi destinto. Los resultados están. Hemos ganado 14 de 20 partidos y estamos en una posición importante. Estamos peleando ese sexto lugar y no puedo distraerme en otras cosas”, agregó el técnico mexicano.