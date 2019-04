Carlos De los Cobos habló del grupo de Copa Oro

El Salvador compartirá grupo con Honduras, Jamaica y Curazao.

El Salvador enfrentará a Honduras, y Curazao en la 2019 y el entrenador Carlos de los Cobos ya habló sobre lo que se viene para la selección en el evento del verano.

"Pienso que nuestro grupo es sólido, muy fuerte, en qué me baso para decir esto; bueno, Curazao tuvo un buen Liga de Naciones, de Jamaica sabemos que el es históricamente el fuerte del Caribe y Honduras siempre será un equipo fuerte, es una rivalidad deportiva que tenemos con Honduras, ya jugamos contra Honduras en este nuevo proceso que tengo (con El Salvador), fue mi primer partido y el último contra Jamaica", dijo el director técnico.

De los Cobos se dijo satisfecho por los equipos a los que estarán haciendo frente en busca del título. "Me gusta el grupo, me gusta, es un buen reto para nosotros, sobre todo porque vamos a jugar nuestro primer partido será en Jamaica ante Curazao, será una sensación especial porque jugaremos allí sin enfrentar al anfitrión si no que contra otro equipo, entonces al final contento", puntualizó.