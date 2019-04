Carlos De los Cobos habla de la localía de Jamaica en Copa Oro 2019

Carlos de los Cobos hizo una observación personal sobre la decisión de CONCACAF de jugar la primera jornada de la Copa Oro 2019 en Kingston.

"Es una ventaja porque en el fútbol la localía cuenta, aunque uno no lo quiere aceptar, pero, ¿así es no? Porque dice uno son once contra once en la cancha, pero el ambiente, la presión de la gente. Incluso hasta el mismo arbitraje. Todo eso son factores que inciden cuando juega uno de visita que cuando juega uno de local. Pero, es bonito, es un reto importante. Confió en que podemos hacer las cosas bien”, expresó Carlos de los Cobos en FDP Radio.

El Salvador jugará en el Independence Park de Kingston en contra Curazao en la jornada inaugural.