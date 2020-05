Carlos Carrillo: “Le dije que iba a esperar resolución”

El defensor recibió un ofrecimiento de la directiva fantasma, para que pudiera firmar su finiquito.

Carlos Carrillo indicó que recibió una llamada de la directiva del Independiente para pagarle un mes a cambio que firmara su finiquito, propuesta que el jugador y presidente de la Asociación de Fútbolistas de El Salvador se negó a hacer.

El artículo sigue a continuación

“Me habló un dirigente de ese equipo y me ofreció un mes de pago y me preguntó si aceptaba o iba a esperar la sentencia. Le dije que iba a esperar resolución y hasta ahí. Pero yo quiero ver qué va hacer FESFUT cuando vea que mi finiquito no será presentado este lunes. Quiero ver qué va a hacer la FESFUT”, indicó el defensa.

Más equipos

“Cuando la FESFUT vuelva a sus trabajos, imagino que van a llamar al Tribunal y van a sentenciar y luego dan cinco días. Si no pagan en esos cinco días no pueden programarles partido. Pero ahora todo quedará en espera”, agregó Carrillo, quien se pasó todo el torneo Clausura sin jugar debido a este incoveniente.