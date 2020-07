Carlos Burgos, presidente de Platense, está indignado por el congelamiento del ascenso a Primera División

El Platense es uno de los equipos fuertes en la Segunda División.

En la dirigencia del Platense hay indignación y tristeza al saber la decisión oficial de la FESFUT de congelar los ascensos a las ligas inmediatas superiores para la próxima temporada 2020-2021.



En una transmisión de Facebook, desde la página oficial del club de Zacatecoluca, Carlos Burgos, presidente de los viroleños dijo que "somos una liga autónoma, y como Segunda División perfectamente vamos a competir bajo esos criterios, una liga sin ascensos no tiene ningún sentido, y creo que las bases de competencia que rigen en Segunda División son bien claras y bien enfáticas en el tema del ascenso”.



“Tenemos que estar vigilantes a que se respeten las bases de competencia, que no se pisoteen, nosotros como Segunda tenemos nuestra autonomía. El artículo 59 habla sobre campeón, ascenso y descenso, y ahí no es vinculante que la Primera División no decida descender a uno de sus equipos afiliados. La próxima temporada, si Dios lo permite, Platense pueda jugar en Primera, o cualquier equipo de la Segunda”, agregó Burgos.