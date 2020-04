Carlos Bacca habló sobre su relación con José Pékerman

El delantero de Villarreal se refirió a la poca confianza que le tenía quien fuera el estratega del equipo cafetero.

Aunque hacía parte de las convocatorias de José Néstor Pékerman para la selección de , Carlos Bacca pocas veces fue la primer opción del estratega argentino para comandar la delantera tricolor. Y eso fue frustrando al hoy jugador de , quien se refirió a su relación con el DT.

"Solo era titular cuando Jackson Martínez o Radamel Falcao estaban lesionados. Entonces no tenía grandes opciones de jugar", dijo el delantero en entrevistas con ESPN. Además añadió: "Faltó que me dieran esa confianza que es necesaria para todo goleador".

Bacca habló de casos específicos. Por ejemplo: "En el Mundial de 2014 iba a ser titular, pero en la práctica antes del primer partido, con Grecia, Pékerman decidió que debía ir Ibarbo y no yo. Algo similar pasó en 2018".

El jugador de Villarreal también recordó el suceso que más lo marcó. "Iba a comenzar contra , ya el equipo estaba clasificado. Y el profe me llamó a su habitación, la noche antes, muy tarde, y me dijo que iba Cuadrado. Me dolió".