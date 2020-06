Carlos Árevalo quiere prepararse academicamente

El capitán del Sonsonate quiere estudiar una carrera que esté ligada al fútbol.

Carlos Árevalo, quien juega para el Sonsonate de la Primera División, se ha planteado la idea de estudiar, una vez se retire del fútbol, y ha escogido la especialidad de educación física para seguir ligado al fútbol de manera profesional.



En conversación con “El Gráfico”, Arévalo dijo sobre esta idea: “Vivir del fútbol es difícil y por eso quiero estudiar. Me gusta la educación física y cuando se abran los cursos voy a meterme. En un momento pensé en algún negocio y tal vez lo haga, pero mi deseo es estudiar”.



El defensa contó que esta motivación le nació cuando le daba clases de física a unos niños en el oriente de El Salvador: “Lo que me gusta es enseñarles a los niños. Eso me apasionó y lo pude manejar. Espero sacar los cursos en la Federación de Fútbol y tomar los estudios correspondientes porque para estudiar nunca es tarde”.