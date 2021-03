Carlos Acevedo desconoce el interés del Everton por sus servicios

Es el 2° mexicano que suena para el conjunto de Carlo Ancelotti, posteriormente de los rumores en torno a Chucky Lozano.

Carlos Acevedo no ha escuchado nada acerca del supuesto monitoreo del Everton , de la Premier League , escuadra con la que se le vinculó recientemente al arquero de Santos Laguna y una de las principales promesas del fútbol mexicano .

"No, la verdad me vengo enterando ahora. No tenía información acerca de eso, estoy enfocado en lo que es mi club. Dios, el futuro y el trabajo dirán lo que viene a mediano y largo plazo", manifestó en conferencia de prensa.

El portero, a quien algunos catalogan como el sucesor de Guillermo Ochoa, debutó en el Apertura 2016 , se proclamó campeón de Liga en el Clausura 2018 con los Guerreros y desde el Guardianes 2020 no suelta la titularidad del marco. Esto, tras la salida de Jonathan Orozco y el arribo de Gibrán Lajud .

Los Albiverdes son el tercer lugar en la tabla general del Guardianes 2021 y se mantienen como una de las mejores defensivas del certamen. Únicamente han recibido siete anotaciones en contra en 11 compromisos.