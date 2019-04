Carlo Vázquez, el romperredes mexicano que busca brillar en la Liga de Suecia

Vázquez fue formado en las fuerzas Básicas de Veracruz y ahora es flamante refuerzo del Linköping City de Suecia.

Por genética y naturaleza, el futbolista mexicano se caracteriza por la persistencia para lograr sus sueños, estando dispuesto a sacrificar cualquier cosa con tal de trascender. El ejemplo perfecto es Carlo Vázquez, atacante formado en las fuerzas básicas de y nuevo refuerzo del Linköping City de la liga sueca.

Linköping es una pequeña ciudad ubicada al sur de , contando con 146,154 habitantes, menos de la mitad de la población de Veracruz, estado en el Carlo dio sus primeros pasos profesionales.

El atacante azteca tuvo como padre futbolístico a Carlos Reinoso, entrenador que vio las cualidades necesarias para debutarlo en la Primera División y darle actividad en la . La administración de los Tiburones Rojos y el constante cambio de timón hicieron que saliera rumbo a Albinegros de Orizaba de la Liga Premier (Segunda División Profesional). El cambio fue positivo, pues fue campeón y recibió la oportunidad de emigrar.

En exclusiva para Goal México, Vázquez contó cómo se dio la llegada a un exótico destino explorado en pocas ocasiones por sus compatriotas. “Fue un trabajo de mi amigo y representante Luis Domínguez y Efrén Galván, ellos hicieron el contacto en Suecia con el director deportivo del Linköping City, se dio el contacto para poder venir hace cuatro meses, y en diciembre me dijeron que sí me presentara".

Respecto a cuáles son las cualidades que cautivaron a los directivos europeos y quién es el futbolista que toma como referencia, Vázquez lo tiene claro. "Soy un jugador positivo, rápido, atento con los compañeros, soy un jugador fuerte que no me dejo caer. Eso es lo que les ha gustado de mi. Me puedo comparar un poco con Luis Suárez, porque siempre lo he visto y me gusta cómo juega, sus movimientos”.

Recordando lo suscitado el Mundial anterior, cuando Suecia doblegó a en la fase de grupos, Carlo Yael está autorizado para emitir un juicio, explicando las diferencias que percibe entre ambos campeonatos. “Para triunfar, no solo en esta Liga, se necesita trabajar duro. Acá hacemos mucho trabajo táctico, todo lo que entrenamos el 80% es así, los movimientos que tenemos que tener y cómo poder entrar a hacer un gol. Son muy rápidos, dinámicos y frontales, les gusta ir directo al gol”.

“Los mexicanos tenemos el talento, y tenemos la confianza de que saliendo a jugar podremos ganar el partido fácilmente, los suecos tienen la mentalidad de salir al 100%, a correr y pelear", acotó el ex-Veracruz.

Aunque no será sencillo llamar la atención de Tata Martino, Carlo está al pendiente del Tricolor, camiseta que anhela vestir en un futuro. “Es mi sueño jugar en la Selección mexicana, sería el orgullo de mi familia y de todo México poder representar al país. Si en algún momento me llamaran sería lo mejor de mi vida. Tata Martino tiene mucha experiencia y sabe trabajar con jóvenes”.

“Me gustaría hacer nombre en Suecia y saltar a una Liga europea. México es una excelente plaza, tenemos estadios fabulosos y aficiones que dan todo, uno ve a México y ama a su país. Estoy abierto a cualquier club, no tengo miedo a irme a otros lados de Europa, ni tampoco a regresar”, afirmó, abriendo las puertas a un eventual retorno a la .

“Es un poco difícil viajar a otro país sin conocer, sin saber. A veces tomar ese riesgo puede funcionar o no. Siempre es importante buscar nuevos objetivos, metas y nuevas aventuras. Es algo que me caracteriza", finalizó.

La Liga de Suecia arrancará el próximo fin de semana, y resultará obligatorio mantener la vista en la aventura de Carlo Vázquez. Linköping City será la primera escala en la travesía del delantero, una posición que busca con urgencia una nueva revelación mexicana.