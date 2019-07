¿Puso en duda Ancelotti el fichaje de James al Napoli?

El estratega italiano lleva varias semanas esperando la confirmación del fichaje del cafetero y ya empieza a dudar en su llegada al cuadro Azzurri.

El panorama de James Rodríguez de cara a la próxima temporada es toda una incertidumbre. Hace unos días todo estaba dado para que el crack cafetero fichara por el , pero las negociaciones con el no han dado fruto, el 10 sigue sin equipo y Carlo Ancelotti ya empieza a poner en duda su llegada.

"A James lo conozco muy bien, desafortunadamente de momento todavía no es nuestro . Igual lo será pronto, o igual no lo será nunca, veremos ", comentó tajante el DT en rueda de prensa.

"Estamos considerando lo que ofrece el mercado , pero la única certeza es que yo no di el ok para vender a nadie. La voluntad es mejorar el equipo y es lo que haremos. Hay tiempo hasta el 31 de agosto y no tenemos prisa” , concluyó.

Las negociaciones entre Napoli y Real Madrid iban por buen camino, e incluso James viajó a para finiquitar su vínculo con el cuadro napolitano, pero finalmente el Merengue no aceptó la oferta del Azzurri, pues ésta no llena sus pretensiones económicas.