Carlo Ancelotti habló de James Rodríguez: "Me gusta mucho como jugador, pero él es del Real Madrid"

El italiano se refirió por primera vez al supuesto interés del Everton por el colombiano. ¿Le cerró la puerta?

Las declaraciones recogidas por The Guardian, evidencian el gusto del técnico italiano por el volante colombiano, pero por lo pronto no lo ve vestido con la camiseta azul del y compañero de Yerry Mina.

Con la temporada de la Premier League a punto de terminar y luego de una campaña irregular en resultados ante los equipos grandes, Carletto sabe que necesita ajustar algunas piezas del equipo y reforzarlo dentro de las posibilidades económicas, tanto del club, como del mercado mundial afectado por la pandemia.

"Tengo garantías de la junta de que vamos a mejorar el equipo", aseguró el técnico, quién además negó que se tuvieran que vender jugadores para poder hacer caja y comprar. Y no son pocos los nombres que suenan para los Toffees, pues a James Rodríguez se suman Thiago Silva, Edinson Cavani y Adrien Rabiot.

"Necesitamos buenos jugadores y los jugadores que vamos a firmar serán buenos jugadores. No importa si son jóvenes o viejos, con experiencia o sin experiencia. Es importante tener buenos jugadores. Los nombres que se han mencionado son los mismos que se mencionaron hace un año cuando estaba en . Ellos me siguen!", apuntó el ex-Napoli y Bayern Munich sobre los nombres que se rumorean en los medios.

Precisamente fue en donde se vio la última gran versión de James, de la mano de un Ancelotti que durante el poco tiempo que estuvo al frente del campeón alemán, confió en el talento del '10', tal y como lo hizo ante en el Madrid. Sobre Rodríguez, Carlo Ancelotti expresó: "¿James Rodríguez? Me gusta mucho como jugador. Cuando salí de Madrid, James Rodríguez me siguió a Munich, pero él me siguió como un rumor a Napoli y ahora me está siguiendo a como un rumor".

Incluso el italiano cree que James no se moverá del Bernabéu pese a que todo apunta a una salida rápida y económica por el bien de ambas partes: "Tengo que ser honesto, me gusta mucho, pero él es un jugador del y creo que seguirá siendo un jugador del Real Madrid".

Sea o no el Everton, la Premier League pica en punta con la primera opción para el cucuteño, de quien se dice entraría en los planes de dos gigantes: y . ¿Será James un rival del que Ancelotti tendrá que cuidarse más adelante? Lo cierto es que por ahora el equipo azul de parece descartado.