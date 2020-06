Carlo Ancelotti confirma que Yerry Mina no estará ante Liverpool

Lo esperó hasta último minuto, pero no alcanzó. Este viernes en la mañana el técnico italiano confirmó que el colombiano no estará ante el domingo a la 1 p.m. hora de .

Ancelotti había anunciado que aguardaría por los últimos chequeos médicos para saber si podría contar con el ex-Santa Fe, pero el parte médico indica que es "demasiado pronto" para que Mina retome actividad en la cancha y más en un partido que podría decidir el título de la Premier League.

Yerry fue reportado con "rotura parcial en el músculo cuádruple izquierdo" el pasado 2 de junio y pese a que no se había entregado oficialmente un tiempo específico de recuperación, algunos medios ingleses especularon con un regreso antes de lo esperado que finalmente no se dará.

El entrenador tendrá que resignarse y esperar hasta el próximo partido, ante Norwich el 24 de este mes, para saber si podrá echar mano de Mina. Algunos pronósticos aseguraban que por su lesión, solo estaría plenamente habilitado el 1 de julio por lo que también podría perderse el cotejo ante Leicester y ser convocado para el duelo contra cinco días después.

Esta temporada, el referente de la Selección Colombia ha actuado durante 28 partidos anotando dos goles, siendo una baja sensible para Carletto pues venía consolidándose en la titular del equipo.

