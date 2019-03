Cardozo: “Paraguay perdió seis meses con Osorio”

Cardozo se dijo inconforme con lo hecho por la Albirroja en el pasado encuentro ante México.

Por: Salvador Pérez | Twitter: @YoSoyChavaPerez

Para José Saturnino Cardozo , entrenador de Chivas , la Asociación Paraguaya de Futbol desperdició tiempo durante el efímero paso de Juan Carlos Osorio como timonel de la Albirroja .

“Segurísimo, (en la Selección) perdieron casi seis meses de tiempo , fue una irresponsabilidad. Ahora depende de (Eduardo) Berizzo, de armar un buen grupo, armar una buena selección, la será importante para el, será una buena prueba para Berizzo y los jugadores”, mencionó el ‘Diablo Mayor’ luego de la derrota por 4-2 con en el Levi’s Stadium de Santa Clara.

Cardozo, mundialista en 1998 y 2002, explicó que “la CONMEBOL no es fácil, es tremendo ir a jugar a , , , , en la altura”, por lo que en será necesario contar con “jugadores con más temple, con más determinación que es lo que no acostumbra a tener Paraguay, jugadores con mayor temperamento”.

Explicó las deficiencias de la selección del Toto Berizzo, al tiempo de destacar el desempeño del Tri de Gerardo Martino. “México jugó muy bien, Paraguay no me gustó para nada, no es el Paraguay que pretendemos, vi un Paraguay tibio, inclusive me atrevo a decir que no me pareció la Selección Paraguaya, el jugador paraguayo es con más carácter, más personalidad, decisión en el campo de juego, pelear un poco más”, dijo.

Puntualizó que “(en Paraguay) se entregaron muy fácilmente. Fueron errores puntuales, tampoco el funcionamiento del primer tiempo. Lo que no me gustó fue, o lo que yo vi no me gustó, no vi la garra que tenemos normalmente los equipos paraguayos”.