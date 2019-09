Capturan hincha que lazó el puñal en el Atanasio, pero quedó libre horas más tarde

El insólito y repudiable hecho de violencia ocurrido el pasado fin de semana en el Estadio Atanasio Girardot , donde un hincha de Independiente Medellín lanzó un puñal al campo durante la celebración de un gol de Millonarios , sigue dando de qué hablar en .

La Alcaldía de Medellín reveló un video del momento exacto del ataque y en el que quedó plenamente identificado el delincuente, además pidió una sanción ejemplar, más allá de impedirle el acceso a los estadios del país. Es por ello que la Policía local desplegó un operativo para ubicar al joven que en pocas horas dio resultado.

1. ‼️ Atención. Acá no es charlando. Con nosotros sí se jodieron los bandidos y los desadaptados. Me comprometí a indentificar al responsable de tirar navaja en estadio y acá está. Se los presento. Lo sancionaremos y al estadio no vuelve a entrar. Mañana rueda de prensa 9 am.... pic.twitter.com/Adyj3frRgN